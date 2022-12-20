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Глава Чувашии Николаев раскрыл подробности взрыва на газопроводе

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Фото: ТАСС/Sincity21rus
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Взрыв на газопроводе в Чувашии произошел во время проведения на нем строительно-монтажных работ. Об этом 20 декабря в своем Telegram-канале написал глава региона Олег Николаев.

На месте инцидента работают сотрудники аварийных служб, обстоятельства ЧП выясняются.

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«Будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить работу в штатном режиме», — заключил Николаев.

Со своей стороны прокуратура Чувашии сообщила, что возгорание на подземном газопроводе произошло в Вурнарском районе около деревни Ямбахтино.

Причиной названа утечка газа.

«По поручению прокурора Чувашской Республики Андрея Фомина для координации деятельности спецслужб на место происшествия выехал прокурор Вурнарского района Евгений Краснов», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

Вопрос ликвидации последствий ЧП находится на контроле прокурора республики, на место происшествия выехал заместитель прокурора Чувашии Виталий Семенченко.

Ранее во вторник жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном столбе пламени между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели на видео огромный огненный шар и дым.

В МЧС заявили, что прорыв газа произошел во время ремонта на участке магистрального подземного газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

В результате пожара погибли три человека. По данным «Известий», травмы получили еще четверо.

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