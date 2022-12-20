Цена газа в Европе выросла до $1250 на фоне ЧП на газопроводе в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке $1250 за 1 тыс. куб. м после взрыва на газопроводе в Чувашии. Данные об этом опубликованы во вторник, 20 декабря, на официальном сайте лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе — у отметки $1150,2 за 1 тыс. куб. м (–3,3%). В течение дня цена резко подскочила до $1257,9 (+5,6%). Накануне же стоимость была на уровне $1189,7.
Цены на газ начали меняться после сообщений о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, который пересекает российско-украинскую границу в Курской области. Кроме того, объект является единственной точкой входа российского газа на Украину и транзита в Европу.
Пожар на газопроводе произошел ранее во вторник. В результате трагедии погибли три человека, еще четыре пострадали. Прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ, сообщили в главном управлении МЧС по Чувашии.
Отмечалось, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. В ведомстве установили, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода.