Цена газа в Европе выросла до $1250 на фоне ЧП на газопроводе в Чувашии

Цена на газ на бирже ICE выросла до $1250 на фоне ЧП на газопроводе в Чувашии

20 декабря 2022, 15:53 0

Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul