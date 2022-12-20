British Airways отменила почти половину рейсов из-за компьютерного сбоя

Авиакомпания British Airways отменила почти половину рейсов из-за сбоя в программном обеспечении планирования полетов. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

«Сбой повлиял на некоторые из наших систем планирования дальнемагистральных рейсов, что привело к многочасовым задержкам в нашем расписании», — говорится в заявлении British Airways.

Как уточняет Bloomberg, проблема возникла из-за сбоя программного обеспечения, к которому пилоты BA получают доступ через Apple Inc. iPad. По словам представителя British Airways, эта система находилась в процессе модернизации.

В результате, исходя из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar, утром во вторник только около 50% запланированных рейсов смогли осуществить вылет. Отмечается, что из-за проблем в системе заложниками ситуации оказались множество пассажиров со всего мира.

Днем ранее сообщалось, что авиакомпания iFly, специализирующаяся на перелетах в Египет, отменила рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые были запланированы на 20 и 21 декабря. В пресс-службе туроператора Tez Tour заявили «Известиям», что в ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon.