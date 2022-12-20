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В магазинах Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов

В магазинах Венгрии ввели ограничения на продажу некоторых продуктов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dinendra Haria
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В Венгрии магазины вводят ограничения на продажу некоторых товаров. Об этом сообщил новостной портал Bankier 19 декабря.

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По словам авторов материала, эти ограничения — результат продления венгерским правительством ценовых ограничений на основные продукты питания до конца апреля 2023 года. В государственный перечень входят сахар, мука, молоко, подсолнечное масло, свежие яйца и картофель.

Согласно заявлению министерства, лимиты были продлены «из-за затянувшегося конфликта на Украине и инфляции, вызванной антироссийскими санкциями, возникшими в результате неудачных действий Брюсселя», добавляют авторы статьи.

Отмечается, что магазины вводят ограниченную продажу товаров именно из этого списка.

По словам авторов, Aldi стала первой крупной сетью, принявшей решение о количественных ограничениях на продажу продукции для обеспечения доступности продуктов.

«В целях обеспечения наличия продуктов мы вводим ограничения на количество товаров, которые можно приобрести на человека. Например, 1 литр молока, 1 кг картофеля, один ящик яиц», — цитируют авторы материала сообщения представителей Aldi.

Ранее, 6 декабря, агентство в Венгрии заявили о критической ситуации со снабжением топливом. Нехватка запасов топлива наблюдалась почти на всех автозаправочных станциях.

До этого, в конце ноября, сообщалось об ограничениях на автозаправочных станциях (АЗС) в Венгрии при продаже определенных объемов бензина и дизтоплива из-за дефицита.

Экономические трудности и дефицит товаров питания и топлива усугубились в Венгрии в том числе после того, как страны Евросоюза усилили антироссийские санкции и решили отказаться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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