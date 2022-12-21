Курсовая работа

Последний месяц года ознаменовался завершением длительного периода почти непоколебимой стойкости российской валюты. Летом и осенью рубль практически не беспокоили ни ценовые зигзаги в нефти, ни перепады общерыночного риск-аппетита, ни даже обострения на геополитическом фоне. Доллар стабильно курсировал неподалеку от 60 рублей. В декабре ситуация для нацвалюты стала быстро меняться, и «американец» приблизился к отметке 70.

Почему рубль просел именно теперь, с какими курсами мы уйдем на праздники, чего ждать в январе и какие выводы стоит сделать инвесторам?

Рубль пикировал под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта: падение ценовых уровней в нефти с $90+ до $80 с временным лагом начало сказываться на выручке отечественных экспортеров, что закономерно отразилось на балансе продавцов и покупателей на отечественном валютном рынке.

Одновременно увеличивается спрос на зарубежные товары, то есть импульс к восстановлению импорта. Кроме того, декабрь традиционно характерен всплеском спроса на инвалюту для путешествий и покупок на распродажах в зарубежных онлайн-магазинах. По нашим оценкам, после весеннего провала импорта до 50% год к году в настоящее время можно говорить лишь о показателе в минус 20%. Повышенные бюджетные расходы, характерные для последнего месяца года, также оказывают давление на рубль.

Наконец, могли подкосить стойкость рубля и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ, которые были введены весной как один из инструментов противодействия западным санкциям. Сейчас ликвидность банковской системы нормализовалась, и регулятор сигнализирует о готовности снизить ограничения, чтобы упростить участникам внешнеэкономической деятельности работу с иностранными партнерами.

Один из ключевых вопросов: что же будет дальше? В базовом сценарии вырисовывается стабилизация курсов вблизи текущих уровней и, возможно, даже некоторая коррекция после взлета. Умеренную поддержку рублю краткосрочно может оказать налоговый период: в декабре налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце.

Да и фактор технической перепроданности рублевого актива также может сказаться на ближайшей динамике, тем более что курс рубля к доллару подступил к сильной зоне сопротивления на уровне 70–72. Поэтому локальные отскоки к 65–66 на текущей неделе возможны.

Вместе с тем видится, что в целом влияние фундаментального фактора сокращения торгового профицита до конца месяца и года останется определяющим. Вполне вероятно, что до праздников пара доллар–рубль попытается найти новый баланс на уровнях, близких к 70.

В январе станет возможно оценить реальный объем сокращения нефтяного экспорта из РФ в декабре. Кроме того, рынок будет учитывать ответ Москвы на введение потолка цен на российскую нефть. На этом фоне возможны ощутимые всплески волатильности нефтяных котировок. Спрос на импортные товары может снизиться после декабрьского всплеска. В целом с наибольшей вероятностью в январе мы можем увидеть средний курс рубля к доллару на уровнях 68–70.

В пользу паузы в рублевом ослаблении может говорить и макроэкономический взгляд на происходящее. Чрезмерное ослабление нацвалюты подогревает темпы инфляции, что непременно учитывают в своих действиях и прогнозах финансовые власти. К тому же длительный период стабильного и относительного крепкого рубля в 2022 году позволил поддержать импортеров в период перенастройки логистики, нарушенной из-за западных санкций. И, соответственно, слишком резкое и сильное удорожание доллара к рублю может служить стресс-фактором для продолжающегося процесса перенастройки импорта.

Для экономики в целом, для экономических настроений и ожиданий важна прежде всего относительная стабильность курса, поэтому можно ожидать, что вскоре пара доллар–рубль выберет некую новую планку, вокруг которой может среднесрочно курсировать.

Ослабление рубля — это потенциальный катализатор роста акций экспортеров, занимающих более 60% в индексе Мосбиржи, однако пока он не реализуется в силу ряда причин. Во-первых, над рынком довлеет неопределенность — до конца не ясна глубина последствий для нефтяного экспорта от ограничений на покупку российской нефти и ответных мер. Во-вторых, по мере приближения длинных праздников всё больше инвесторов сокращают свою активность в покупках, опасаясь реализации какого-либо негатива в первые новогодние дни.

По всей видимости, полноценного восстановления на российском рынке акций можно ожидать уже в начале будущего года. Фактор ослабления рубля будет находить свое отражение в котировках, кроме того, в январе ожидается реинвестирование дивидендных выплат нефтяников.

Автор — инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»