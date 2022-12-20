Два дела возбудили из-за нарушений при покупке квартир сиротам Тамбова
В Тамбовской области СКР и полиция возбудили уголовные дела из-за выявленных нарушений при покупке жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В частности, чиновников регионального управления градостроительства и архитектуры подозревают в халатности.
Ущерб, нанесенный региональному бюджету, оценивается в 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областного СУ СКР. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при покупке жилья социально незащищенной категории граждан.
Полиция также расследует уголовное дело по статье «Мошенничество» по тем же фактам.
Следствие установило, что ведомство в рамках программы по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, купило три квартиры в Тамбовском районе, не соответствующих нормативам.
ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону пишет, что в управлении градостроительства и в коммерческой компании, купившей квартиры по госконтракту, прошли обыски. Гендиректора компании задержали для избрания судом меры пресечения. Расследование продолжается.