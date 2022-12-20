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Политолог оценил законопроект о штрафах за осквернение георгиевской ленты

Политолог Орлов объяснил важность законопроекта о штрафах за осквернение георгиевской ленты
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал во вторник, 20 декабря, утверждение Госдумой законопроекта о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты.

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По его словам, данная мера приобретает особую актуальность в условиях, когда в целом ряде постсоветских стран за ношение георгиевской ленты вводится уголовная ответственность.

«Где-то националисты и зомбированная молодежь позволяют себе безнаказанно публично срывать ее с ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и проявлять по отношению к нашим героям акты насилия», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

По мнению Орлова, решение нижней палаты парламента также важно на фоне попыток коллективного Запада переписать историю Великой Отечественной войны и принизить роль России в победе над нацизмом.

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, пишет Life.Ru.

Теперь за ее публичное осквернение будет грозить уголовная или административная ответственность, сообщает телеканал «360».

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года, сообщает телеканал «Звезда». По замыслу авторов инициативы за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, передает НСН. Кроме того, при осквернении символа группой лиц или в интернете также накладывается штраф от 2 млн до 5 млн рублей.

Использование георгиевской ленты или ее изображения допускается только в целях, связанных с исторической памятью, пишет «Ридус».

Параллельно с этим в бывших странах СССР законодательно запрещают использование георгиевских лент. Так, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев.

После этого активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.

В ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Кроме того, с июня 2017 года георгиевская лента официально запрещена и на Украине.

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