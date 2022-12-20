Дополнительные средства направят на строительство проблемных домов в Приморье
Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края получит субсидию на завершение строительства проблемных домов. Об этом министр строительства региона Виталий Блоцкий рассказал ИА PrimaMedia.
По его словам, ведомство учло высокую степень готовности проблемного ЖК «Сафонов» и, «чтобы не допустить возникновения социальной напряженности», подготовило предложения, целью которых является обеспечение затрат на завершение строительства долгостроев.
Так, Фонду поддержки обманутых дольщиков из краевого бюджета будет выделена субсидия в размере 78 млн рублей.
Блоцкий также отметил, что в 2019 году были достроены четыре проблемных многоквартирных дома в Артемовском горокруге, в 2020 году — шесть объектов во Владивостоке и один в Уссурийском горокруге, в 2021-м — четыре объекта во Владивостоке и один в Артеме, а в 2022-м — один долгострой во Владивостоке.
На 2022-й также запланирован ввод в эксплуатацию дома по улице Грибоедова, 46 во Владивостоке, а в 2023-м в дальневосточной столице ожидается ввод в эксплуатацию восьми домов в ЖСК «Остров».