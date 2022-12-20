Военный эксперт оценил потенциал армии КНДР

Военный потенциал КНДР достаточно высокий, рассказал во вторник, 20 декабря, «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Как отметил специалист, в свое время руководство Северной Кореи определилось с приоритетными направлениями, куда десятилетиями вкладывало свои усилия. И теперь страна входит в число стран с развитыми ракетными войсками. В КНДР смогли разработать межконтинентальные баллистические ракеты, а таких государств в мире считаные единицы, подчеркнул Лямин.

Также КНДР смогла разработать ядерное оружие, которое имеет большое значение для обороноспособности страны.

«Среди обычных видов вооружения я бы выделил артиллерию. Корейская война 1950-х годов показала значение артиллерии, и северокорейцы всё это время ее активно развивали. Теперь у корейской армии есть многочисленная ствольная и реактивная артиллерия. Причем у них много дальнобойных систем больших калибров. Получается, что, поставив на ракетное и ядерное оружие, а также мощную артиллерию, они обеспечили безопасность страны», — объяснил Лямин.

Эксперт напомнил, что Северная и Южная Кореи исходят из вероятности большой тотальной войны на полуострове. Для этого обе стороны накапливают большие запасы боеприпасов, а все устаревшее вооружение отправляется в части второго-третьего эшелона или на склады. Кроме того, ВС КНДР довольно многочисленные.

«Да, в каких-то менее приоритетных, как они считают, сферах северокорейцы отстают от ведущих армий, что в условиях изоляции, размеров экономики, количества населения страны не удивительно. Но с возможностями их армии нельзя не считаться», — заключил Лямин.

Ранее в этот день Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, намекнула на то, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность.

18 ноября КНДР запустила МБР типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Ракета приземлилась в открытых водах Японского моря. Она поднялась на высоту 6 тыс. км и пролетела почти 1 тыс. км. Как отметили в минобороны Японии, выпущенная КНДР баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и при пуске по обычной траектории достичь США.

17 ноября в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США в свою очередь отметило, что непосредственная угроза для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников отсутствует. В то же время Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.