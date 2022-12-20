Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета в ДНР за сутки
Политика
В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных
Мир
В Грузии расценили слова Зеленского о Саакашвили как вмешательство в дела страны
Наука
Запуск «Прогресса» будет перенесен в случае отправки «Союза» на МКС в феврале
Мир
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Мир
Четверых застрявших в горах Турции российских туристов спасли
Экономика
В ГД заявили о нарушении рыночных принципов после введения потолка цен на газ
Мир
Bloomberg предупредил о возможном усилении энергокризиса из-за потолка цен на газ
Общество
Москвичей призвали не запускать фейерверки в парках на Новый год
Мир
Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
Общество
Международный комитет Красного Креста осудил обстрел своего офиса в Донецке
Мир
США заложили в бюджет более $17 млрд на ядерный арсенал

Запуск «Прогресса» будет перенесен в случае отправки «Союза» на МКС в феврале

0
Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» может отправится к международной космической станции (МКС) позже, если понадобится ускорить запуск «Союза МС-23» для возвращения российского экипажа. Об этом 20 декабря сообщил ТАСС.

Экстренный выход: приведет ли поломка «Союза» к эвакуации экипажа МКС
Какова роль космического мусора в аварии и при чем тут метеоритный поток Геминиды

«Если запуск «Союза МС-23» будет перенесен на февраль, то «Прогресс МС-22» полетит к МКС в начале марта», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

19 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному. Решение по «Союзу МС-22» будет принято ориентировочно до 27 декабря.

Борисов также добавил, что если же ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, как и было запланировано.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022