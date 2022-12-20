Запуск «Прогресса» будет перенесен в случае отправки «Союза» на МКС в феврале
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» может отправится к международной космической станции (МКС) позже, если понадобится ускорить запуск «Союза МС-23» для возвращения российского экипажа. Об этом 20 декабря сообщил ТАСС.
«Если запуск «Союза МС-23» будет перенесен на февраль, то «Прогресс МС-22» полетит к МКС в начале марта», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.
В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.
На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.
19 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.
Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному. Решение по «Союзу МС-22» будет принято ориентировочно до 27 декабря.
Борисов также добавил, что если же ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, как и было запланировано.