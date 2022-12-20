В Рязани женщина вызвала врача ребенку лишь со 127-го раза
Жительница Рязани лишь со 127-го раза сумела вызвать врача на дом, когда ее ребенок заболел. Об этом женщина написала в одном из городских пабликов. Речь идет о работе регистратуры детской поликлиники № 2, уточняет РИА «7 новостей».
У трехлетнего ребенка 18 декабря поднялась высокая температура. Его мать много раз пыталась дозвониться до сотрудников поликлиники, но получилось у нее это даже не с 100-го раза. По словам женщины, вызвать врача — это квест, а дождаться — еще больший квест.
62INFO.ru отмечает, что жители Рязани оказываются в подобной ситуации не впервые. Так, 12 декабря женщина попыталась дозвониться до регистратуры детской поликлиники № 2, но так и не смогла. Журналисты агентства, в свою очередь, решили проверить работу экстренных телефонов медицинского учреждения, однако их попытки завершились безрезультатно.