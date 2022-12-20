Путин: военные в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования

Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите Донбасса показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 декабря, во время церемонии вручения госнаград в Кремле.

Путин отметил, что страна не раз сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет. Он добавил, что «сегодня России вновь брошен такой же вызов».

Кроме того, глава государства вручил в Кремле государственные награды врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.

В этот же день Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России. По его словам, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать всё для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан. Путин пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой, вооружением и опытными кадрами.

Президент призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям из-за новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также 20 декабря Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие из группы «Викинг» обнаружили и ликвидировали опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что цели были обнаружены с помощью беспилотника.

Тогда же Минобороны РФ рассказало, что российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в районе освобожденного населенного пункта.

30 сентября президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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