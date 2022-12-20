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В «Трезвой России» назвали три самых пьющих региона

В «Трезвой России» назвали Сахалин, Чукотку и Курганскую область самыми пьющими регионами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам года. Это следует из доклада, представленного во вторник, 20 декабря, движением «Трезвая Россия».

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Так, в рейтинге трезвости Сахалин занял 85-е место, Чукотка — 84-е, а Курганская область — 83-е место.

В пятерку также попали Бурятия и Ненецкий автономный округ. Москва в этом году заняла 18-е место, опустившись на две строчки, а Санкт-Петербург поднялся выше на одну позицию и занял 12-е место.

Самыми же «непьющими» российскими регионами стали Дагестан, Ингушетия и Республика Чечня.

При этом, как рассказал рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, при составлении рейтинга в этом году не учитывались новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области.

Федеральный проект «Трезвая Россия» представляет ежегодный доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов России» с 2015 года. При составлении рейтинга используются шесть основных критериев, включая смертность по причине отравления спиртным, число больных на учете с диагнозом алкоголизм и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в сентябре глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021-й снизилось почти на 43%. Он сообщил, что если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 л на душу населения в год, то в 2021-м — это 9 л.

Комментируя «Известиям» это заявление, профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин указал, что, хотя цифры снижаются, 9 л — это недопустимо много. Он также подчеркнул, что любой уровень потребления алкоголя — «беспороговый фактор риска».

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