Американские ученые выявили возможную причину мигрени
Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили возможную причину мигрени. Результаты своей работы они представили на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
В рамках исследования специалисты воспользовались магнитно-резонансной томографией сверхвысокого разрешения.
Установлено, что у людей с хронической мигренью существенно увеличены периваскулярные пространства (ПВП) вокруг сосудов мозга. Данные участки выступают каналами для внеклеточной жидкости и переноса растворенных в ней веществ.
Исследователи сделали вывод, что у людей с мигренью значительно выше число расширенных ПВП в центральной области локализации белого вещества под корой головного мозга.
Ученые полагают, что расширение ПВП может говорить о сбоях в работе лимфатической системы головного мозга. ПВП — часть системы «очистки» межклеточной жидкости головного мозга.
«При приступе мигрени в результате патологического нервного сигнала высвобождается вещество. В межклеточную жидкость попадают белки и другие компоненты крови, вокруг сосудов отекают ткани. Это нарушает дренаж межклеточных пространств, постепенно их расширяя», — приводит «РИА Новости» слова завотделением неврологии Европейского медицинского центра Виталия Акимова.
В настоящее время нет данных о том, приводит ли это к мигрени или является ее последствием. Ученые планируют выполнить более длительное исследование с большим числом пациентов.
В апреле врач-невролог Джамиля Юсупова рассказала, что внезапная и громоподобная головная боль, головная боль с изменением сознания, а также головная боль, которая нарастает при физических нагрузках, должны насторожить человека.