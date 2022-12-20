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Американские ученые выявили возможную причину мигрени

Университет Южной Калифорнии: проблемы с периваскулярными пространствами в мозге могут привести к мигрени
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Фото: Global Look Press/photorevolution
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Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили возможную причину мигрени. Результаты своей работы они представили на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

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В рамках исследования специалисты воспользовались магнитно-резонансной томографией сверхвысокого разрешения.

Установлено, что у людей с хронической мигренью существенно увеличены периваскулярные пространства (ПВП) вокруг сосудов мозга. Данные участки выступают каналами для внеклеточной жидкости и переноса растворенных в ней веществ.

Исследователи сделали вывод, что у людей с мигренью значительно выше число расширенных ПВП в центральной области локализации белого вещества под корой головного мозга.

Ученые полагают, что расширение ПВП может говорить о сбоях в работе лимфатической системы головного мозга. ПВП — часть системы «очистки» межклеточной жидкости головного мозга.

«При приступе мигрени в результате патологического нервного сигнала высвобождается вещество. В межклеточную жидкость попадают белки и другие компоненты крови, вокруг сосудов отекают ткани. Это нарушает дренаж межклеточных пространств, постепенно их расширяя», — приводит «РИА Новости» слова завотделением неврологии Европейского медицинского центра Виталия Акимова.

В настоящее время нет данных о том, приводит ли это к мигрени или является ее последствием. Ученые планируют выполнить более длительное исследование с большим числом пациентов.

В апреле врач-невролог Джамиля Юсупова рассказала, что внезапная и громоподобная головная боль, головная боль с изменением сознания, а также головная боль, которая нарастает при физических нагрузках, должны насторожить человека.

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