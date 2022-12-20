Ребенок погиб в результате пожара в многоэтажке во Владивостоке
Во Владивостоке в результате пожара в многоквартирном доме погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел днем 20 декабря в доме на улице Аллилуева. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окна квартиры на восьмом этаже вырывается густой черный дым.
В ходе тушения в квартире было обнаружено тело погибшего ребенка, пишет ИА PrimaMedia. Еще двух человек пожарные эвакуировали и передали медикам.
Площадь возгорания составила 15 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются, организована доследственная проверка.
7 декабря сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело после пожара в доме на хуторе Усьман, в результате которого погибли двое детей. По данным СК, пожар начался, когда двухлетний мальчик и пятилетняя девочка остались дома одни, без присмотра.