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Глыба льда влетела с дороги во внедорожник на трассе под Липецком

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В Добровском районе Липецкой области глыба льда отлетела с грузовика и попала в Range Rover, управлял которым 24-летний мужчина. Ему пришлось обращаться за медицинской помощью.

Инцидент произошел на дороге Липецк – Чаплыгин. Водителя грузового автомобиля пока установить не удалось. Его разыскивают, сообщает Lipetskmedia со ссылкой на УГИБДД по региону.

Кроме того, в Липецке произошло еще одно ДТП, в результате которого есть пострадавший. На улице Ильича водитель Toyota Rav 4 сбил 23-летнего молодого человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 4, уточняет GOROD48.

Ранее сообщалось, что в Москве на Братеевском мосту во вторник, 20 декабря, столкнулись шесть автомобилей. Движение в сторону области было затруднено. Одну из трех полос перекрывали.

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