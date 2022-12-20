Четверых застрявших в горах Турции российских туристов спасли
Четверо российских туристов, потерявшихся в горах в Турции, были спасены и эвакуированы на вертолете. Об этом 20 декабря сообщает Alanya.
«3 мужчины и 1 женщина, русской национальности, которые вышли в поход по гористой местности в районе Кемер-Бельдиби, обратились за помощью, когда не смогли найти дорогу назад. <…> Для спасения была запрошена поддержка вертолетом после того, как эвакуация не могла быть произведена с суши, где находились туристы», — указано в сообщение.
Отмечается, что все четверо были спасены и доставлены в Кемер вертолетом. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
Ранее, 13 декабря, пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщила о том, что пропавший в горах Сочи мужчина вышел на связь. Турист заявил, что жив, но не может определить свое местонахождение. Отмечается, что на поиски пропавшего были направлены две группы спасателей.