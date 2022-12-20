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ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — сказал он.

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Потери украинской армии на данном направлении составили до 50 человек, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, в районе Невского ЛНР поражен склад боеприпасов ВСУ, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143-х районах.

Накануне Конашенков сообщил, что четыре украинские диверсионные группы уничтожены в районе села Розовка (украинское название — Андреевка) в ЛНР. По его словам, на краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах сел Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

Также 19 декабря офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские войска начали использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами на краснолиманском направлении. Он отметил, что ВСУ перешли на такую тактику в связи с дефицитом артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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