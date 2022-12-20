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Российский аналог «Википедии» запустят в начале 2023 года

Российский аналог «Википедии» — портал «Знания» — запустят в начале 2023 года
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Российский аналог интернет-энциклопедии «Википедия» — портал «Знания» — запустят в I квартале 2023 года. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во вторник, 20 декабря, в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе.

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«Википедия» у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь свой собственный портал. Мы его создаем — портал «Знания». <…> Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года», — сказал он.

По словам Шадаева, в настоящее время на портале уже насчитывается более 100 тыс. статей. Он подчеркнул, что размещенные материалы прошли многоступенчатую верификацию. Сейчас портал находится в тестовом режиме.

«Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс, наш портал «Знания», был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше «Википедии», — добавил министр.

С инициативой создать отечественный аналог «Википедии» выступили сенаторы Совета Федерации в мае текущего года.

1 ноября американский фонд «Викимедия» (Wikimedia Foundation Inc), управляющий интернет-энциклопедией «Википедия», оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о российской специальной военной операции (СВО). Поводом для составления протокола об административном правонарушении стала статья, размещенная в «Википедии», в которой содержатся недостоверные сведения о спецоперации.

До этого, 26 апреля, суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации РФ по защите Донбасса.

В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы сообщать о нарушении законодательства со стороны Wikimedia Foundation. Данные меры будут действовать до устранения организацией нарушений.

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