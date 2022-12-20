Шадаев: порядка 100 тыс. IТ-специалистов покинули Россию с начала года
Около 100 тыс. IT-специалистов уехали из России с начала 2022 года, это составляет около 10% от общего числа работников российских компаний этой отрасли. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время правительственного часа в Госдуме.
«Если брать две волны отъезда IT-специалистов. До 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись. Но, если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами страны», — отметил министр.
Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, предусматривающий ограничения удаленной работы для уехавших россиян.
В июле президент РФ Владимир Путин отметил, что отъезд IT-специалистов из России нельзя назвать удивительным, однако следует заметить, что «дома лучше». Он указал на то, что успех работы складывается из множества компонентов. В качестве примера Владимир Путин перечислил поддержку государства и бытовые условия.
По данным экспертов, российские вузы в 2021 году выпустили 42,7 тыс. IT-специалистов. Доля отучившихся по этому профилю превысила среднеевропейский уровень. Совокупно за пять лет российские вузы подготовили порядка 220 тыс. профессионалов. Около 80% из них будут работать по специальности.