Более 1 тыс. снегоуборщиков выведут на дороги Новосибирской области
В Новосибирской области ликвидируют последствия снегопадов. В первые сутки на трассы вывели 629 снегоуборочных машин. На случай усиления осадков в готовность привели 1081 единицу техники.
На региональных и межмуниципальных дорогах работают комбинированные машины и тракторы со снегоуборочным оборудованием. В региональном минтрансе VN.ru сообщили, что первые сутки снегопадов пока проходят в штатном режиме, перерывов в движении на трассах не было.
Агентство поясняет, что во время сильных осадков дорожная техника в Новосибирской области работает непрерывно. В первую очередь чистят маршруты школьных автобусов и регулярных пассажирских перевозок.
Практически все снегоуборщики оснащены системой ГЛОНАСС, поэтому работа отслеживается в режиме реального времени. Также за состоянием дорог регионального значения следят с помощью системы видеонаблюдения. На трассах установлено 190 камер. Пользователи могут на сайте ТУАД в круглосуточном режиме наблюдать за тем, в каком состоянии находится та или иная трасса.
Ранее сообщалось, что в прошлые выходные в Твери выпал недельный объем снега. За два дня с улиц города вывезли более 7 тыс. куб. м снега.