Власти Киевской области сообщили об отсутствии света почти во всем регионе
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил 20 декабря, что на сегодняшний день без света находится 80% региона.
Он указал в своем Telegram-канале, что ситуация с электроснабжением Киевской области остается критической. По его словам, самая сложная обстановка сложилась в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
Кулеба также добавил, что из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры региона компания «Укрэнерго» вновь вводит экстренные отключения.
Накануне власти Киева и Киевской области сообщили, что несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения после взрывов. Между тем Минобороны РФ не объявляло об ударах по украинской инфраструктуре.
Компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины. По ее данным, самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (части, подконтрольной Киеву), Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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