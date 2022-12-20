Резкое похолодание и осадки прогнозируют в Ростовской области
Температура воздуха резко упала на территории Ростовской области. В ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки в виде снега и гололед.
По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха опускается до –16 градусов по ночам и в утреннее время. Осадки продлятся до 22 декабря, пишет RostovGazeta. В ночные часы в регионе вероятен туман.
В связи с усилением ветра пешеходам и водителям рекомендуют избегать шатких конструкций и деревьев.
К Новому году температура воздуха повысится, в регионе ожидаются колебания от –8 до +5 градусов.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае с 21 по 23 декабря. Под влиянием циклона в регионе ожидаются сильные снегопады, на востоке края выпадет до четырех месячных норм осадков.