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Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом

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Фото: Соцсети
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Сильный пожар разгорелся на одном из объектов нефтегазовой инфраструктуры «Нафтогаза Украины» в Харьковской области из-за ракетного удара, сообщил 20 декабря глава компании Алексей Чернышов.

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Ранее во вторник украинские СМИ сообщали, что минувшей ночью в Изюмском районе Харьковской области прогремел сильный взрыв, за которым последовал большой пожар.

«В результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются специалисты», — сообщил он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, удар был нанесен ночью российской стороной. Между тем официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.

Чернышов также добавил, что пострадавших нет.

17 декабря украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании отметили, что ситуация ко всему прочему осложняется непогодой.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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