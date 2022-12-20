Около 4,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Башкортостане

Подпольное производство контрафактного алкоголя ликвидировали в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Сотрудники правоохранительных органов изъяли порядка 4,5 тыс. бутылок поддельного спиртного.

По данным МВД, восемь граждан занимались производством больше трех лет. Они смешивали этиловый спирт с водой, разливали смесь по стеклянным бутылкам и клеили этикетки. Обвиняемые разводили контрафактный алкоголь по арендованным гаражам. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Ущерб от нелегальной деятельности оценивается более чем в 3 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой». Также граждан обвинили в незаконном приобретении, производстве, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок от трех до трех с половиной лет условно.