В «Укрэнерго» сообщили о сохранении дефицита мощности в энергосистеме
В украинской энергосистеме продолжает сохраняться значительный дефицит мощности. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба энергокомпании «Укрэнерго» в Telegram-канале.
«По состоянию на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Обстрелы объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в Центральном регионе и Киеве», — указано в пресс-релизе.
Ранее, 19 декабря, компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины.
По их данным, самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (в части, подконтрольной Киеву), Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Там введены аварийные графики отключений.
Российские войска с 10 октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Вместе с этим официальной информации о последних ударах, о которых утверждает украинская сторона, от Минобороны РФ не поступало.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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