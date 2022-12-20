Коллекционер и галерист Марат Гельман объявлен в розыск по уголовной статье
Российский коллекционер, галерист и публицист Марат Гельман (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Марата Гельмана) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке, которая появилась в базе 20 декабря.
О какой именно статье идет речь, не сообщается. Отмечается, что у Гельмана есть гражданство Израиля, пишет «Газета.Ru».
Гельман в 2009 году основал музей PERMM. Он руководил им до 2013 года. С 2014-го проживает за границей.
Минюст России включил Гельмана в реестр иностранных агентов в конце 2021 года.