СБУ задержала поднявшего российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году
Мужчина, поднявший флаг России над мэрией Харькова в 2014 году, задержан. Об этом 20 декабря сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
«Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте «Новороссия» и попытках насильственного захвата власти в регионе. Именно он в 2014 году поднимал российское знамя над зданием Харьковского городского совета и призвал к штурму учреждения», — говорится в сообщении в Telegram.
В спецслужбе заявили, что мужчина соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.
При обыске у него обнаружили флаги России, георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптическим прицелом, самозарядную винтовку Z-10 и патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.
Мужчине предъявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.
29 ноября суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Одессы, который вывесил на одном из домов российский флаг. По версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию об украинских войсках и военных объектах в Одессе, а также вербовал бывших сотрудников правоохранительных органов для «подрывной деятельности против Украины».
О задержании жителей Одессы, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщалось 29 сентября. В СБУ тогда заявили, что это три агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Отмечалось, что задержание произошло после того, как они вывесили российский флаг на одном из домов Одессы накануне Дня независимости Украины.