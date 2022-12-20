Эпидемический порог по ОРВИ превышен на Ставрополье почти на 50%
Порядка 26 тыс. человек обратились к врачам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за неделю в Ставропольском крае. Эпидемический порог превышен на 44–50%.
По словам заместителя министра здравоохранения региона Яны Манкевич, за неделю отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ. Лабораторно подтверждены 440 случаев гриппа, при этом преобладает свиной грипп. Об этом сообщает NewsTracker.
Значительное превышение эпидпорога зарегистрировано на 22 административных территориях.
За минувшую неделю в России количество заболевших выросло почти на 16%. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Свиной грипп выявлен уже в 86 регионах.