В МИЦ «Известия» обсудят перспективы рекламного рынка России

21 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: «От рекламы к информированию: поиск решений для сложившихся противоречий».

Как изменился российский рынок рекламы и что ждет его в будущем? С какими сложностями столкнулись участники рынка? Как уход иностранных компаний сказался на индустрии? В каких сегментах могут появиться новые возможности для развития и какие барьеры могут этому помешать? Почему назрела законодательная необходимость разграничения понятий «реклама» и «информирование»?

Участники:

Александр Оганджанян, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), сопредседатель комитета фармкоммуникаций АКАР;

вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), сопредседатель комитета фармкоммуникаций АКАР; Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России;

президент Союза виноградарей и виноделов России; Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли.

Аккредитация возможна только онлайн: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.