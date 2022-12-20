Мужчина и пятилетний ребенок погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье
Мужчина и пятилетний ребенок получили смертельные травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области. В больницу доставлена девятилетняя школьница.
Авария произошла 20 декабря на трассе Орск — Домбаровский — Светлый. По данным 56orb.ru, 47-летний водитель автомобиля «Лада Калина», ехавший в сторону Орска, допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с машиной «Лада Ларгус».
Водитель и маленький пассажир «Калины» погибли на месте происшествия. Девятилетнюю девочку доставили в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель и два пассажира автомобиля «Лада Ларгус», пишет «Урал56.Ру». По факту ДТП проводится проверка.
18 декабря два легковых автомобиля столкнулись на дороге «Обход ЛТЗ» в Липецке. Травмы получили семь человек.