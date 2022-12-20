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В ГД увидели в словах Сунака подтверждение бессмысленности санкций против РФ

Депутат Чепа: слова премьера Британии Сунака подтвердили бессмысленность санкций против РФ
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен сконцентрироваться на лишении России способности пополнять запасы вооружений, является доказательством того, что санкции не работают. Об этом 20 декабря «Известиям» сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что Запад, вводя санкции, рассчитывал, что экономика России «захлебнется» и в первую очередь ограничения скажутся на военно-промышленном комплексе.

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«Запад стал внимательно следить за параллельным импортом, пытается полностью контролировать финансы и уже выпустил девять пакетов санкций, но ничего не получается. Поэтому [заявление Сунака] очередное признание того, что их действия безуспешны, а наша экономика нормально существует, есть трудности, но мы их преодолеваем. Основная задача Запада, конечно, разрушить наш ВПК, в чем Сунак и признался», — сказал Чепа.

Ранее в этот день Сунак в том числе заявлял о «необходимости преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки». Он также сказал, что Украина должна получать всё больше военной помощи от западных стран.

Очередной пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 16 декабря. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что девятый пакет санкций ЕС вызывает ощущение полной нелепости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. По ее словам, российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные «выпады».

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась после обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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