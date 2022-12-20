Great Wall начала производство пикапа на базе Tank 500

Китайская компания Great Wall приступила к серийному производству флагманского пикапа Great Wall Shanhai Poer, который сделан на основе внедорожника Tank 500. Автомобили будут предназначены для экспорта, рассказало 19 декабря издание «Китайские автомобили».

Новая модель построена на базе рамного внедорожника Tank 500, продажи которого должны начаться в РФ в первой половине 2023 года. Специалисты отметили, что характерные черты Tank 500 легко узнаваемы в передней части пикапа и в его интерьере.

По словам руководителя проекта, в GWM не сомневаются в успехе новой модели. Для грузовика запланировали несколько модификаций, включая тяжелые внедорожные версии и даже внушительный шестиколесный вариант Shanhai Poer 6×6, который уже проходит дорожные испытания.

Упомянули в Great Wall и о будущих международных амбициях премиального пикапа. Возможно, что он появится в России, так как линейка Poer уже представлена в РФ официально.

Новая модель получилась крупнее обычной версии российского Poer. В длину машина получилась почти 5440 мм, а колесная база — 3350 мм.

Силовая установка Shanhai Poer позаимствована у Tank 500. Под капотом грузового автомобиля такой же трехлитровый битурбомотор V6 мощностью 354 л.с. в связке с девятиступенчатым «автоматом». Полный привод с электромагнитной муфтой у автомобиля от BorgWarner. Несмотря на то что производство Great Wall Shanhai Poer началось, цены на машину до сих пор не озвучены.

29 августа на автосалоне в Чэнду китайская компания Great Wall впервые представила пикап на базе внедорожника Tank 500. По отзывам специалистов, легкий грузовик построен на общей с Tank рамной платформе, у которой неразрезной задний мост. Под капотом установлен трехлитровый V6 мощностью 354 л. с. В связке с ним работает 48-вольтовый стартер-генератор. Пикап оснастили 9-ступенчатым «автоматом» и электромагнитной муфтой системы полного привода BorgWarner. Из-за просторной пятиместной кабины грузовая площадка получилась не очень большой, зато открывается задний борт машины необычным способом: борт делится на две неравные распашные створки.