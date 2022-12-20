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Great Wall начала производство пикапа на базе Tank 500

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Фото: Great Wall
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Китайская компания Great Wall приступила к серийному производству флагманского пикапа Great Wall Shanhai Poer, который сделан на основе внедорожника Tank 500. Автомобили будут предназначены для экспорта, рассказало 19 декабря издание «Китайские автомобили».

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Тест-драйв Great Wall Poer

Новая модель построена на базе рамного внедорожника Tank 500, продажи которого должны начаться в РФ в первой половине 2023 года. Специалисты отметили, что характерные черты Tank 500 легко узнаваемы в передней части пикапа и в его интерьере.

По словам руководителя проекта, в GWM не сомневаются в успехе новой модели. Для грузовика запланировали несколько модификаций, включая тяжелые внедорожные версии и даже внушительный шестиколесный вариант Shanhai Poer 6×6, который уже проходит дорожные испытания.

Упомянули в Great Wall и о будущих международных амбициях премиального пикапа. Возможно, что он появится в России, так как линейка Poer уже представлена в РФ официально.

Новая модель получилась крупнее обычной версии российского Poer. В длину машина получилась почти 5440 мм, а колесная база — 3350 мм.

Силовая установка Shanhai Poer позаимствована у Tank 500. Под капотом грузового автомобиля такой же трехлитровый битурбомотор V6 мощностью 354 л.с. в связке с девятиступенчатым «автоматом». Полный привод с электромагнитной муфтой у автомобиля от BorgWarner. Несмотря на то что производство Great Wall Shanhai Poer началось, цены на машину до сих пор не озвучены.

29 августа на автосалоне в Чэнду китайская компания Great Wall впервые представила пикап на базе внедорожника Tank 500. По отзывам специалистов, легкий грузовик построен на общей с Tank рамной платформе, у которой неразрезной задний мост. Под капотом установлен трехлитровый V6 мощностью 354 л. с. В связке с ним работает 48-вольтовый стартер-генератор. Пикап оснастили 9-ступенчатым «автоматом» и электромагнитной муфтой системы полного привода BorgWarner. Из-за просторной пятиместной кабины грузовая площадка получилась не очень большой, зато открывается задний борт машины необычным способом: борт делится на две неравные распашные створки.

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