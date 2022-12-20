Франция оштрафовала Apple на 1 млн евро за антиконкурентные практики в App Store
Французский коммерческий суд в Париже оштрафовал Apple на €1 млн за нарушение правил конкуренции. Компанию признали виновной в том, что она создала несправедливые коммерческие условия французским разработчикам приложений для доступа к App Store, передает Reuters .
В Apple пообещали рассмотреть решение суда и продолжить работу с французскими разработчиками, а также отметили, что верят в «яркие и конкурентные рынки», позволяющие процветать инновациям.
«Мы внимательно изучим это решение французского суда и приложим все наши усилия по поддержке разработчиков и обеспечению безопасности пользователей», — заявили в компании.
В Reuters отметили, что наложенный штраф ничтожен с точки зрения дохода компании, но он является еще одним признаком юридического давления, который направлен на то, чтобы ослабить контроль компании над App Store.
15 декабря сообщалось, что Минцифры намерено обязать Apple разрешить пользователям в России скачивать приложения из сторонних маркетов. К подготовке законопроекта должны приступить в ближайшее время.
Аналогичный документ, по данным издания Bloomberg, уже существует в Европе. На территории стран Евросоюза нововведения должны вступить в силу в 2024 году.