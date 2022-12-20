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Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
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Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга

Премьер Головченко: в Москве с пониманием отнеслись к просьбе Минска о помощи в реструктуризации долга
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Фото: официальный интернет-портал Президента Белоруссии/president.gov.by
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Премьер Белоруссии Роман Головченко 20 декабря заявил, что Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга перед российскими финучреждениями, однако окончательную сумму предстоит еще определить.

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«Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. <...> В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — цитирует Головченко издание «СБ.Беларусь сегодня».

Минск и Москва по итогам встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путин продолжат вести работу по 8–10 конкретным направлениям, добавил Головченко.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в Минске 19 декабря. Стороны, в частности, обсудили экономические вопросы, а также уделили внимание формированию единого оборонного пространства.

Путин заявил о планах и Москвы, и Минска сообща создавать новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений. Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», открыты к диалогу, в том числе с Европой, и находят ответы на все угрозы.

Путин назвал эти переговоры результативными и конструктивными.

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