Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
Премьер Белоруссии Роман Головченко 20 декабря заявил, что Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга перед российскими финучреждениями, однако окончательную сумму предстоит еще определить.
«Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. <...> В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — цитирует Головченко издание «СБ.Беларусь сегодня».
Минск и Москва по итогам встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путин продолжат вести работу по 8–10 конкретным направлениям, добавил Головченко.
Переговоры лидеров двух стран состоялись в Минске 19 декабря. Стороны, в частности, обсудили экономические вопросы, а также уделили внимание формированию единого оборонного пространства.
Путин заявил о планах и Москвы, и Минска сообща создавать новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений. Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», открыты к диалогу, в том числе с Европой, и находят ответы на все угрозы.
Путин назвал эти переговоры результативными и конструктивными.