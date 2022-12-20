Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России
Политика
В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая
Политика
ГД приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
Мир
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Мир
Полковник Макгрегор предрек крах гегемонии США из-за конфликта на Украине
Экономика
В ГД заявили о нарушении рыночных принципов после введения потолка цен на газ
Мир
Starlink поставит Украине еще более 10 тыс. терминалов
Общество
Москвичей призвали не запускать фейерверки в парках на Новый год
Мир
Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
Происшествия
В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом
Общество
В ДНР и ЛНР назначили сенаторов Совфеда от республик

Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 рубля соответственно

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курсы доллара и евро превысили в ходе торгов 69 и 74 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи за 20 декабря.

Ажиотажный рост: что стало причиной нового витка ослабления рубля
И как это отразится на российской экономике

По состоянию на 10:10 мск, курс американской валюты рос до 69,25 рубля, а евро в это же время увеличивался до 74,005 рубля. До таких значений валюта еврозоны не поднималась с 11 мая. Однако к 10:38 курс евро замедлил рост и дошел до отметки 73,59 рубля.

Накануне курс доллара на торгах достигал 67,94 рубля, а евро — 72.

В тот же день опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за 1$ выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет и экспортеров, и импортеров, и государство, и россиян.

15 декабря аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров рассказал «Известиям», что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. Он пояснил, что рост доллара может спровоцировать сокращение профицита торгового баланса, который, по его словам, уже начался.

Между тем в начале декабря финансовый эксперт Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022