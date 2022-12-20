Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 рубля соответственно
Курсы доллара и евро превысили в ходе торгов 69 и 74 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи за 20 декабря.
По состоянию на 10:10 мск, курс американской валюты рос до 69,25 рубля, а евро в это же время увеличивался до 74,005 рубля. До таких значений валюта еврозоны не поднималась с 11 мая. Однако к 10:38 курс евро замедлил рост и дошел до отметки 73,59 рубля.
Накануне курс доллара на торгах достигал 67,94 рубля, а евро — 72.
В тот же день опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за 1$ выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет и экспортеров, и импортеров, и государство, и россиян.
15 декабря аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров рассказал «Известиям», что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. Он пояснил, что рост доллара может спровоцировать сокращение профицита торгового баланса, который, по его словам, уже начался.
Между тем в начале декабря финансовый эксперт Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.