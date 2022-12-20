Полицейский погиб при очистке озера от мертвых лебедей в КЧР
В Карачаево-Черкесской Республике утонул полицейский, очищавший озеро от мертвых лебедей.
По данным «Известий», трагедия произошла 19 декабря на озере Каракель в городе Теберде. 39-летний мужчина по собственной инициативе решил очистить водоем и сел на катамаран.
В какой-то момент катамаран стал тонуть и участковый не смог спастись. Его тело извлекли из озера спустя некоторое время.
6 декабря в Ельце Липецкой области 14-летняя девочка провалилась под лед на пруду и утонула. Ее тело было поднято с глубины в 5 м.