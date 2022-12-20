В Сети опубликовали новые рендеры смартфона iPhone 15 Pro
Инсайдер и концепт-художник Константин Миленин поделился новыми рендер-изображениями смартфона iPhone 15 Pro, который компания Apple должна представить в следующем году. Кадры Миленин разместил в своих соцсетях.
Дизайн на новых кадрах соответствует тому, что ранее предрекали другие инсайдеры: отказ от острых граней, а также закругления по всей задней панели устройства.
Предположительно, новый корпус будет выполнен из титанового сплава, который позволит уменьшить вес устройства.
Инсайдеры также утверждают, что новый iPhone сменит разъем Lightning на USB-C. Кроме того, сообщается о новых датчиках изображения и улучшенной камере.
Презентация линейки iPhone 15 ожидается осенью следующего года.
В конце октября сообщалось, что Apple собирается убрать механические кнопки громкости и блокировки с новых iPhone. Телеканал BFM TV утверждал, что компания заменит кнопки на тактильные.
В сентябре Apple презентовала линейку смартфонов iPhone 14 и iPhone 14+, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2.