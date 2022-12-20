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В ГИБДД назвали самые частые нарушения ПДД пешеходами в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичная Госавтоинспекция провела анализ наиболее частых причин, в результате которых пешеходы нарушали правила дорожного движения. Об этом 19 декабря сообщила ГИБДД Москвы в своем официальном Telegram-канале.

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По итогам 11 месяцев 2022 года основным нарушением пешеходов, по которому они чаще всего попадали в ДТП, стало пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, указали в ведомстве.

Также наиболее частными нарушениями стали пренебрежение к сигналам светофора и переход проезжей части в неустановленном месте.

С начала 2022 года сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли более 180 тыс. нарушений, в которых автомобилисты не обеспечили преимущество в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Москвы напомнила, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (штраф от 1500 до 2500 рублей).

16 декабря Госавтоинспекция Москвы сообщила, что в период с 1 по 15 декабря 2022 года инспекторы выявили 1159 водителей за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. У 513 водителей состояние опьянения было доказано, а еще 590 человек, находившихся за рулем, отказались от прохождения процедуры освидетельствования. В столичной ГИБДД особо подчеркнули, что из 1159 водителей 56 повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на то, что они уже были лишены права управления транспортным средством. В результате теперь им грозит за такой поступок уголовная ответственность.

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