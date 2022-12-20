В Нижегородской области женщина оставила на улице новорожденного ребенка

В Нижегородской области 32-летняя женщина выбросила на улицу новорожденного ребенка, решив, что он умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в одном из сел Дивеевского района. По данным следствия, женщина состояла на учете по беременности, однако за медпомощью до и после рождения ребенка она не обращалась. Родила жительница села в своем доме.

«Посчитав, что ее ребенок родился мертвым, она вынесла тело девочки на придомовую территорию, где оно и было обнаружено 10 декабря следователями СК. При его осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Известно, что женщина состоит на учете у врача-психиатра. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ноябре Санкт-Петербурге обнаружили возле одного из домов на улице Достоевского выброшенное на улицу тело ребенка. В Следственном комитете рассказали, что это сделала его 20-летняя мать.

Девушка, родив дома ребенка без признаком жизни, впала в шоковое состояние и выбросила его из окна пятого этажа. В ходе допроса она также рассказала, что около года назад родила мальчика и отказалась от родительских прав, он находится в доме малютки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.