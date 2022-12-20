Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на трехлетний период. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

«В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — приводит его слова издание «Беларусь сегодня».

Головченко пояснил, что такое решение поможет обеспечить стабильность при планировании бюджета страны. По его словам, стоимость базируется на предложении Минска и в будущем создаст комфортные условия для граждан и промышленности республики.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии были согласованы. Ранее в этот день он прибыл в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Сообщалось, что главы государств намерены обсудить ряд вопросов в сфере экономики, а также региональные и международные проблемы и затронуть военные вопросы.

Позднее Путин отметил, что российско-белорусские переговоры прошли очень результативно, в то время как Лукашенко выразил уверенность, что люди оценят решения, которые были приняты в ходе этих переговоров.

На встрече Лукашенко заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.