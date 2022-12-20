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Пушилин освободил Никонорову от должности министра иностранных дел ДНР

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Фото: TASS/AP/Sergei Grits
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) Наталья Никонорова освобождена от должности министра иностранных дел указом врио главы республики Дениса Пушилина. Текст указа опубликован на официальном сайте главы ДНР 19 декабря.

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«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Никонорова возглавляла республиканский МИД с 2016 года.

ДНР вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. По ним частью РФ стали также Луганская Народная Республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

5 октября президент России Владимир Путин назначил врио глав присоединенных территорий. Так, врио главы ДНР назначен Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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