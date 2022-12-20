Пушилин освободил Никонорову от должности министра иностранных дел ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) Наталья Никонорова освобождена от должности министра иностранных дел указом врио главы республики Дениса Пушилина. Текст указа опубликован на официальном сайте главы ДНР 19 декабря.

«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Никонорова возглавляла республиканский МИД с 2016 года.

ДНР вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. По ним частью РФ стали также Луганская Народная Республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

5 октября президент России Владимир Путин назначил врио глав присоединенных территорий. Так, врио главы ДНР назначен Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».