Мосбиржа запустит торги новыми валютами в 2023 году

В следующем году планируется запустить торги новыми валютами — дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом, рассказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов 19 декабря журналистам.

Он добавил, что также рассматривается запуск торгов индийской рупией, но для этого должны произойти регуляторные изменения. Сейчас в Индии есть запрет на конверсионные операции и расчеты в рупиях за пределами Индии.

В 2022 году были запущены торги пятью новыми валютами — армянским драмом, южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони.

На рынке сместился интерес в сторону национальных валют, которые замещают доллар и евро, поделился Юрий Денисов. Он уточнил, что доля операций с валютами дружественных стран от общего объема сделок на валютном спот-рынке в ноябре достигла 34%, хотя еще на начало года показатель составлял только 0,5%.

Доля торгов долларом за тот же период сократилась в два раза, а доля евро немного выросла. При этом объем торгов юанями увеличился в 41 раз, турецкими лирами — в 17 раз, белорусскими рублями — в 110 раз, а казахстанскими тенге — в 13 раз, по данным за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее, 19 октября, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям» о дедолларизации российской экономики и сообщил об альтернативном варианте аккумулировать средства в валютах «дружественных стран», в том числе в китайском юане.

О том, что Московская биржа планирует дополнить перечень валют для торгов, сообщалось еще в середине мая.