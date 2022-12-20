Глава «Роскосмоса» пообщался с российскими космонавтами, которые находятся на МКС

Глава «Роскосмоса» пообщался с российскими космонавтами, которые находятся на МКС

2022-12-20 11:37:33

2022-12-20 11:37:33

2022-12-20 11:37:33

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