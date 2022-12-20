Курс доллара превысил 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей

Российский рубль продолжил снижаться во вторник, 20 декабря.

После начала торгов, как свидетельствуют данные Московской биржи, доллар превысил 69 рублей, а евро торгуется выше 73 рублей.

По состоянию на 10:10 (мск) доллар достиг 69,37 рубля, а евро — 73,73 рубля.

По данным на 13:31 (мск) рубль немного отыграл потери и торгуется в районе 68,92 рубля за доллар. Евро — 73,23 рубля.

Ранее в этот же день курс евро на Мосбирже поднимался до 74 рублей впервые с 11 мая.

19 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» отметил, что профицит внешней торговли сокращается, что играет против рубля. Кроме того, негативно влияют на курс рубля по отношению к доллару снижение цен на нефть, повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.