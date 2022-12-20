На базе Lada Granta сделают беспилотный автомобиль

Сотрудники центра робототехники Донского технического университета (ДГТУ) при поддержке лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» (НИЛ «ИЭСМиК») работают над прототипом беспилотного авто на базе Lada Granta. Об этом 20 декабря сообщил портал Quto.

По оценке разработчиков, создаваемая система позволит превратить любое транспортное средство в автономное без серьезных доработок серийной конструкции.

«В перспективе мы стремимся создать комплекс, который позволит автоматизировать любое транспортное средство, будь то комбайн, трактор, грузовик или легковой автомобиль», — пояснил руководитель проекта, программист ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак.

На данный момент специалисты спроектировали, изготовили и провели испытания ключевых узлов управления и механизмов, задействованных в управлении автомобилем: устройство для управления рулевым колесом, мехатронный узел, который управляет селектором коробки передач, электрические и механические приводы для работы с педалями. Все системы установлены на автомобиль Lada Granta.

По словам Скубака, четвертый уровень автономности позволит машине передвигаться автономно, но сохранит возможность перехода из автоматического в ручной режим управления.

Первые натурные испытания системы прошли на полигоне «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а в ближайшее время ожидается подписание договора о сотрудничестве с АвтоВАЗом.

18 ноября сообщалось, что КамАЗ намерен в текущем году показать беспилотный грузовик, который будут тестировать на трассе М-11 «Нева» с февраля по июнь 2023 года, для чего Минтранс создаст цифровой двойник дороги Москва — Петербург «Нева». Предполагается, что движение беспилотного КамАЗа будет запущено в мае-июне 2023 года. На КамАЗе ранее сообщали, что предприятие планирует в 2023 году предоставить для эксплуатации на трассе М-11 пять беспилотных машин, а к 2024 году довести количество такой техники до 50 грузовиков.