Создатели Hogwarts Legacy опубликовали видео с каминами факультетов

Разработчики игры Hogwarts Legacy, посвященной вселенной Гарри Поттера, выложили на своем YouTube-канале серию релаксирующих роликов с горящими каминами четырех факультетов Хогвартса.

Благодаря видео фанаты вселенной могут насладиться приятной атмосферой и уютом горящих каминов в гостиных Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина. Ролики сопровождаются атмосферной музыкой.

В начале сентября разработчики игры на своем YouTube-канале выпустили аналогичные видео, передающие атмосферу в гостиных факультетов. А 14 декабря состоялась свежая демонстрацию геймплея.

Hogwarts Legacy — это спин-офф по вселенной Гарри Поттера, действие которого происходит задолго до событий книг, в 1800-х годах. Игра предполагает возможность создания собственного персонажа, который сможет поступить в школу чародейства и волшебства Хогвартс на один из четырех факультетов. Персонажу предстоит развивать навыки магии на уроках волшебства и умело применять их на деле.

Изначально авторы Hogwarts Legacy планировали выпустить игру в 2021 году, но по ряду причин решили перенести релиз. Теперь, согласно последним данным, релиз игры запланирован на 10 февраля 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series. 4 апреля ожидается ее выход на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch.