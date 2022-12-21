В МИЦ «Известия» обсуждают влияние санкций на мировую продовольственную безопасность. Трансляция
- Новости
- Экономика
- В МИЦ «Известия» обсуждают влияние санкций на мировую продовольственную безопасность. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 21 декабря, проходит презентация доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Продовольственная (не)безопасность в 2022 году. Победители и проигравшие в санкционной войне».
Возможно ли добиться цели по ликвидации голода к 2030 году? Как Россия будет обеспечивать продовольственную безопасность в современных геополитических условиях? Как антироссийские санкции повлияли на глобальную продовольственную ситуацию? Кто на Западе получает наибольшую выгоду от нынешнего продовольственного кризиса?
Участники:
- Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО;
- Елена Маслова, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО.