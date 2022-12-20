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В МИЦ «Известия» обсудят влияние санкций на мировую продовольственную безопасность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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21 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Продовольственная (не)безопасность в 2022 году. Победители и проигравшие в санкционной войне».

Возможно ли добиться цели по ликвидации голода к 2030 году? Как Россия будет обеспечивать продовольственную безопасность в современных геополитических условиях? Как антироссийские санкции повлияли на глобальную продовольственную ситуацию? Кто на Западе получает наибольшую выгоду от нынешнего продовольственного кризиса?

Участники:

  • Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО;
  • Елена Маслова, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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