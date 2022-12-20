Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В России на вооружение принято непобедимое оружие. Об этом 18 декабря сообщил журнал Newsweek.
«Россия ввела в эксплуатацию еще одну смертоносную боевую систему «Авангард». По заявлению российских властей, оружие способно летать в 27 раз быстрее скорости звука, его невозможно перехватить», — утверждает автор статьи.
В материале говорится, что «Авангард» является одним из новых видов вооружений, о которых президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года.
Эксперты издания отметили, что «Авангард» имеет радиус действия 6 тыс. км. Он может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.
О развертывании очередного полка с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард» Минобороны РФ сообщило 17 декабря. Он будет расположен в Оренбургской области.